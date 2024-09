Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro de sua própria residência na cidade de Coromandel, no Alto Paranaíba, na madrugada desta quinta-feira (5/9). O atirador está foragido.

A esposa da vítima e seus dois filhos relataram que todos estavam dormindo no mesmo quarto, em colchões no chão, quando ouviram um grande barulho vindo da porta do quarto. Nesse momento a vítima não estava no quarto, segundo as testemunhas.





Em seguida, o suspeito determinou, conforme os relatos, que não fosse falado nada para a vítima, sendo que logo depois ela teria entrado no quarto e foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo.





Após o crime, a mãe e os filhos se trancaram no banheiro e acionaram a Polícia Militar. Quando os militares chegaram ao local os filhos e esposa da vítima estavam em estado de choque.





Os policiais também informaram ao boletim de ocorrência que a vítima foi encontrada caída ao chão com quatro tiros e sem sinais vitais. A polícia investiga a motivação do crime.