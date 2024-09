A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (5/9) as conclusões do inquérito sobre o desabamento de um talude na obra de construção do supermercado Verdemar no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a investigação, houve negligência que levaram à falhas técnicas e ao rompimento do talude.

O desabamento em 17 de outubro de 2023 causou a morte de quatro operários. A PC indiciou por quatro homicídios culposos (quando não há a intenção de matar) o engenheiro técnico responsável, o topógrafo e encarregado da obra do Verdemar.

Segundo o inquérito, as penas podem ser aumentadas "pela inobservância de regra técnica de profissão" e por uma lesão culposa - do quinto operário que foi ferido no desabamento e sobreviveu.





O acidente ocorreu depois que o talude que sustentava o refeitório dos operários cedeu e soterrou as vítimas que trabalhavam na contenção dele. O talude apresentava rachaduras e era necessário intervenção para sustentá-lo. No entanto, os trabalhadores, segundo o inquérito, trabalhavam sem que o talude estivesse protegido. Segundo o laudo da perícia técnica, ocorreram falhas técnicas na construção, o que ocasionou o desmoronamento de parte da construção.





O relatório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais (SRTE-MG) aponta que houve negligência das empresas responsáveis pela construção.





Morreram os operários Roberto Mauro Silva, de 57 anos, Zacarias Evangelista Fonseca, de 58 anos, Rafael Pereira Barbosa, de 34 anos e a engenheira Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos.