Ônibus do transporte metropolitano com problemas mecânicos fechou a pista do Move da Avenida Antônio Carlos

Um ônibus do transporte metropolitano com problemas mecânicos fechou a pista do Move na Avenida Presidente Antônio Carlos, altura do Hospital Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (5/9).





A ocorrência é na pista sentido centro da capital. Em nota, a BHTrans informou que uma equipe já está no local resolvendo a situação.

Com a pista do Move fechada, os ônibus estão usando as faixas principais da avenida. Há retenção até o viaduto São Francisco.