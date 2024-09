Os quatro condenados pela Justiça após investigação na operação Terminus da Polícia Federal — que apurou a imigração irregular de 569 brasileiros para os Estados Unidos, incluindo 200 menores de idade — tiveram os recursos negados pela Justiça, informou nesta quarta-feira (4/9) a assessoria do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, situado em Belo Horizonte. Três dos envolvidos foram condenados a 13 anos de reclusão, e um a 11 anos.

Segundo o relator do caso, juiz federal Leonardo de Aguiar, a manutenção das condenações se justifica “pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos, interceptações telefônicas, documentos bancários e outras provas que evidenciam a atuação dos apelantes em promoção à migração ilegal, associação criminosa e envio irregular de menores ao exterior”.

A investigação apontou que os migrantes transferiam recursos financeiros para uma associação criminosa responsável pela intermediação e operacionalização da travessia ilegal. A associação cobria despesas como passagens aéreas, hospedagens e fornecimento de dólares para a viagem.

O grupo também facilitava a passagem dos brasileiros pela fronteira mexicana, expondo-os aos riscos do deserto e às ações de criminosos ao longo do trajeto. Além disso, foram apuradas ameaças aos familiares dos imigrantes que deixavam de pagar as quantias previamente acordadas.