A nova espécie de bagre, encontrada em riachos da Serra do Espinhaço

Uma nova espécie de bagre foi encontrada em riachos do Rio das Velhas, na bacia do Rio São Francisco, na Região da Serra do Espinhaço. O peixe foi coletado por pesquisadores de universidades brasileiras, que apontam que a recém-descoberta pode estar seriamente ameaçada de extinção, devido à ação de fatores como a mineração e a expansão urbana.

Os cientistas Axel Katz e Valter Santos contam como foi o encontro com a nova espécie, quando estavam fazendo um trabalho de campo na região. "Na verdade, estávamos procurando espécies de peixes já conhecidas, mas que são mais raras, e eventuais espécies ainda não descritas", comenta.

Após muito esforço, o grupo, também composto por Wilson Costa, Felipe Polivanov e Paulo Vilardo, das respectivas universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ), do Tocantins (UFT) e do Maranhão (UFMA) (e da Faculdade Eduvale de Avaré), conseguiu encontrar um pequeno riacho bem preservado. "Para nossa felicidade, encontramos a espécie nova, a qual foi capturada em elevado número de indivíduos. A sensação foi de muita felicidade", comemora a dupla.

Após a coleta, os especialistas depositaram alguns exemplares em coleções científicas. "Isso ocorreu para que pudéssemos começar um trabalho minucioso de comparação da espécie que tínhamos capturado, com outras semelhantes a ela", explicam Axel e Valter. Além de comparar e examinar os ossos dos peixes e outras características relacionadas à estrutura física do animal, eles compararam o DNA com o de outras espécies. A partir disso, puderam concluir com certeza que o peixe, chamado de Cambeva damnata, era inédito.

Características e especificidades do peixe

De acordo com os cientistas, o novo bagre não passa despercebido pelas águas. "Ele é bem notável pelo seu padrão de colorido, com alguns pontos dourados no dorso, que são bem chamativos", destaca a dupla.

A espécie também apresenta dentes verdadeiros fora da boca, como se fossem pequenos espinhos que permitem com que eles consigam escalar cachoeiras e pedras, por exemplo.

Riscos

Valter e Axel afirmam que essa espécie, assim como muitas outras, dependem de pequenos cursos d'água para sobreviver e reproduzir. "A destruição desses riachos ou do seu entorno, usualmente causado por ações humanas, como desmatamento da mata ciliar, assoreamento ou expansão urbana, podem afetar o desenvolvimento do bagre".

Além disso, a atividade mineradora também é uma ameaça, uma vez que pode contaminar as águas.

Há como preservar a espécie?

Para a conservação da recém-descoberta, deve haver um forte incentivo para proteção dos cursos d'água onde ela se encontra, ou seja, evitar o desmatamento e outras perturbações na microbacia onde a espécie ocorre.

"Pequenos detalhes alterados podem modificar a qualidade da água e, potencialmente, ser suficientes para levar espécies como essas à extinção", enfatiza a dupla de pesquisadores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata