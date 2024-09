Incêndio é combatido há três dias no Parque Estadual do Pau Furado

O Corpo de Bombeiros e brigadistas do Parque Estadual do Pau Furado trabalham há três dias para conter uma queimada que destrói parte da chamada área de amortecimento da reserva. O risco é que o fogo chegue à área de preservação propriamente dita do parque. Não está descartada a possibilidade de fogo criminoso.

As chamas foram registradas ainda na manhã de segunda-feira (2/9). Desde então, militares, brigadistas e voluntários estão tentando controlar o incêndio. A Polícia Militar dá apoio com o uso do helicóptero da corporação em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo testemunhas, o fogo começou em fazendas particulares, perto da captação da Estação de Tratamento de Água de Capim Branco, do Departamento Municipal de Água e Esgoto e do rio Araguari.

As chamas estão concentradas na zona de amortecimento do parque, que é uma área de transição entre a área verde de fazendas no entorno e a mata do parque em si. O trabalho é para extinguir o fogo antes que ele se torne forte o suficiente para causar danos ao parque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Com monitoramento pelo ar e por terra, além do combate ao incêndio, não existe previsão de finalização dos trabalhos. Da mesma forma, ainda não houve uma avaliação do tamanho da área afetada.