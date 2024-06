As ocorrências de estupro de vulnerável praticadas por menores infratores em Belo Horizonte aumentaram, 222% entre 2022 e 2023. O levantamento faz parte de um relatório divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta quinta-feira (27/6). O aumento nos casos se deve a um incentivo maior para que as vítimas denunciem as agressões, defende a juíza titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude, Riza Aparecida Nery.

"As vítimas passaram a denunciar os crimes. Antes elas silenciavam diante dos fatos, por medo. Normalmente, as agressões acontecem dentro da própria casa, com a própria família. Agora elas estão mais encorajadas a falar sobre esse assunto", explica a magistrada.

O relatório, que contém estatísticas detalhadas sobre as infrações cometidas por menores de idade na capital mineira, foi feito a partir dos atendimentos do Centro de Atendimento ao Adolescente Infrator (CIA-BH).

Registros do órgão mostram que os estupros de vulneráveis praticados por menores de idade em BH saltaram de 9 ocorrências em 2022 para 29 em 2023. No mesmo período, os casos de importunação sexual passaram de 7 ocorrências para 12 no ano seguinte - aumento de 71%. Os casos de estupro se mantiveram no mesmo patamar, com 3 ocorrências em cada ano.

"Os adolescentes cometem os atos [de estupro]. Podem ser contra maiores ou contra menores. No caso do vulnerável, nós temos as pessoas com doença mental, que não tem noção do que acontece e não tem capacidade de consentir com o ato", explica a juíza.

De acordo com a lei, o estupro de vulnerável é caracterizado pela conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menores de 14 anos ou "com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência".

A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Contudo, menores de idade não podem ser presos por serem considerados inimputáveis pelo Código Penal e, portanto, devem ter punições diferentes dos adultos, que podem incluir reclusões ou medidas socioeducativas.