Uma operação de combate ao tráfico de drogas e contra o crime organizado cumpre onze mandados na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (5/9).



Agentes da Polícia Federal tem em mãos seis mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão.





De acordo com a PF, a ação de hoje é um desdobramento de uma operação deflagrada em maio de 2023 que desarticulou uma facção criminosa vinculada ao tráfico de drogas em Uberlândia e região. Na época, foram cumpridos 58 mandados de prisão preventiva e cerca de 40 mandados de busca e apreensão.

“Durante a apuração de uma tentativa de homicídio qualificado, verificou-se que havia o envolvimento de um grupo criminoso que também estava ligado a diversos outros crimes, além de já ter sido alvo de operação anterior. Assim, as investigações foram ampliadas e revelaram provas e elementos de informação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo, além da identificação de intensa relação do grupo com uma conhecida facção criminosa”.





A ação de hoje foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal.