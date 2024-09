A cidade de São Romão, no Norte de Minas Gerais, registrou a quinta maior temperatura do país nesta quarta-feira (4/9), ao marcar 40°C. Exceto Cuiabá (MT), que ficou na primeira colocação com 41,2°C, as demais cidades no top 5 registraram temperaturas superiores a 40°C e inferiores a 41°C. A aferição é da Climatempo.

Veja:

1 – Cuiabá (MT): 41,2°C

2 – Água Clara (MS): 40,9°C

3 – São Miguel do Araguaia (GO): 40,6°C

4 – Rondonópolis (MT): 40,6°C

5 – São Romão (MG): 40°C

Além dos alertas de onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou nesta quinta-feira (5/9) que a umidade relativa do ar em Minas Gerais permanecerá abaixo dos índices saudáveis, variando entre 12% e 20% em todo o estado. Já os termômetros devem atingir 5ºC acima da média por período de dois a três dias. A capital registrou hoje 10% de umidade relativa do ar.

Amanhã, em Belo Horizonte, a temperatura deve oscilar entre 18°C e 35°C e, novamente, com umidade relativa do ar mínima em torno de 10% à tarde. A umidade ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, há riscos à saúde. O índice é comparável a de desertos como o Saara, no Norte da África, e do Atacama, no Chile.

De acordo com o mapa da plataforma de monitoramento IQAir, municípios das Regiões Metropolitana, Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas Gerais se encontram em alerta vermelho para insalubridade. Além de Minas Gerais, a baixa qualidade do ar afeta toda a Região Sudeste do Brasil, principalmente São Paulo.





No entanto, a situação piora na Região Norte do país, onde os índices demonstram muita insalubridade e perigo. Os ventos do país estão levando a fumaça do norte brasileiro para outras regiões, agravando a situação de Minas Gerais, que passa pelo seu período de estiagem. Belo Horizonte, por exemplo, completa 139 dias sem chuva.