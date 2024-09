Um homem de 45 anos, foragido da Justiça mineira, foi preso nessa terça-feira (3/9) na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Ele é apontado como autor do abuso sexual de uma criança de 11 anos em Arcos, no Centro-Oeste mineiro.

O mandado de prisão foi representado pela Polícia Civil mineira e cumprido pela Polícia Civil do Mato Grosso.





O suspeito, que anteriormente era vizinho da vítima, teria abusado sexualmente da menor, com quem tinha contato frequente. Investigações policiais confirmaram que o crime fora cometido e o suspeito fugido da cidade.





“O inquérito foi concluído e remetido à Justiça com o indiciamento do investigado pelo crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal”, diz a delegada Hionara Araújo, que presidiu o inquérito.