O Serviço Social Autônomo (Servas) realiza a Campanha “Mês das Crianças”, a ação está arrecadando brinquedos e livros, novos ou usados em bom estado de conservação, para beneficiar crianças de até 12 anos atendidas por instituições cadastradas. A meta é arrecadar 5 mil itens para doação.

As doações podem ser feitas até 10 de outubro, em dois, pontos. O primeiro é a sede do Servas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. A outra opção é o ponto de coleta no Diamond Mall, na Avenida Olegário Maciel, 1.600, no bairro Santo Agostinho, em BH.



As doações também podem ser feitas por meio do pix, utilizando a chave: mesdascriancas@servas.org.br e empresas interessadas podem apoiar a campanha por meio de arrecadação interna e como ponto de coleta, basta entrar em contato pelo e-mail comunicacao@servas.org.br.