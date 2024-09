Os focos de incêndio em reservas florestais seguem desafiando o Corpo de Bombeiros em toda Minas Gerais. Nesta terça-feira (3/9), os combates são realizados em nove frentes.





No Parque Estadual do Itacolomi, na região de Ouro Preto, o combate entra no segundo dia consecutivo. Estão sendo feitos sobrevoos para reavaliação dos focos visualizados no dia anterior. As equipes estão distribuídas, principalmente, em dois focos, Serrinha e Torre de Alta Tensão, no Sibrão. Nove bombeiros militares estão empenhados, mais seis policiais militares e 13 brigadistas. São usados seis caminhões pipa, além da aeronave Pegasus 9 e dois Airtractors.

No Parque estadual da Serra do Brigadeiro, também é o segundo dia de combate ao incêndio. Foi feito o dimensionamento e avaliação dos focos por meio de sobrevoos e o lançamento de equipes por aeronave, para o combate à linha de incêndio na região do Pico Matipó Grande, avaliação e confirmação de possível foco na região de Tromba Danta. Estão empenhados 17 bombeiros militares, sete policiais PM, um brigadista, quatro caminhões pipa, o helicóptero Guará 1 e dois Airtractors.





No Parque Estadual Serra do Curral, duas ações estão sendo feitas, pelo segundo dia consecutivo. Na região do Carrasco da Raposa, uma equipe do Instituto estadual de Florestas (IEF) identificou um foco durante o monitoramento da região norte. O combate direto às chamas ainda não debeladas é realizado no local. Na região de João Correia, Bombeiros Militares, agentes da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA ) e IEF identificaram um foco em região de difícil acesso, com extensa linha de fogo. Está sendo feito o combate direto às chamas. Na região de pedreira, o incêndio está controlado e ancorado, mas é necessário o monitoramento. Quatro bombeiros e sete brigadistas estão na operação, com a ajuda de dois caminhões pipa.





No Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, as chamas estão muito altas e, neste segundo dia de operações a equipe solicitou reforço. consecutivo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, devido o local ser de difícil acesso para a realização do combate e o terreno colocar em risco a integridade física da guarnição, foi feito contato com a equipe da Guarnição de Combate a Incêndios Florestais (GCIF) para dar continuidade aos trabalhos. Estão no local três bombeiros militares e quatro brigadistas, que contam com o apoio de quatro caminhões pipa.





Na Apa Alto do Mucuri, foi detectado um incêndio na área interna da Unidade de Conservação, na localidade chamada de Córrego do Plácido, em Poté. Uma equipe de oito brigadistas do IEF deslocou ao local e iniciou o combate ao incêndio. Não foi possível dar continuidade no combate ao fogo no período noturno, uma vez que a área não oferece segurança aos combatentes por ser de difícil acesso. Uma guarnição da GCIF seguiu para o local esta manhã, juntamente com uma equipe do IEF, para evitar uma possível reignição. Trabalham na área quatro bombeiros militares, três brigadistas, com apoio de três caminhões pipa.





No Parque Estadual do Pau Furado, pelo segundo dia consecutivo, ocorre um incêndio em área de amortecimento, ou seja, área de condomínio de chácaras cercado por área de pasto de fazendas. No decorrer do dia os brigadistas retornaram para o parque ficando apenas os militares no local. Os fazendeiros foram orientados sobre a chance de propagação para o pasto. Devido ao local ser muito acidentado, os militares encerram os trabalhos no período noturno. Na manhã desta terça-feira está sendo feita uma avaliação da área. Dois bombeiros militares e três brigadistas do IEF estão no local com apoio de dois caminhões pipa.





Na Apa Rio Machado, na zona rural de Poço Fundo, o fogo consome uma área de pastagem e uma plantação de eucalipto, ambas particulares. Três bombeiros e um caminhão pipa foram enviados para o local.





Na Apa Estadual Seminário Menor de Mariana, o combate a incêndio entra no terceiro dia. As chamas se concentram na Mata da Cartucha e de Padre Viegas, onde uma equipe de quatro bombeiros, a brigada Habita com quatro brigadistas, outros três da AMDA, além de quatro da prefeitura, trabalham no local. Na mesma região, o Corpo de Bombeiros combate um foco de incêndio no Sítio do Seminário Menor. O local passará por uma fiscalização ainda hoje.





Na Apa Estadual Cocha Gibão, o incêndio atinge o Parque Nacional Sertão Veredas. O fogo, segundo a administração da APA, teve início na Bahia e avançou para Minas Gerais.