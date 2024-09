A Polícia Civil tenta identificar um homem que foi flagrado ateando fogo em uma área verde de preservação em Patos de Minas, nesse fim de semana. Além da vegetação natural, árvores novas foram destruídas no parque da cidade do Alto Paranaíba.

O caso ocorreu no Parque Municipal Bosque da Memória, também conhecido como Lagoa do Patão, que foi inaugurado em 2022 com o propósito de preservação ambiental.

Nas imagens de uma câmera de segurança, o incendiário ateia fogo em uma pequena área de vegetação, levanta-se e sai andando, enquanto o fogo começa a ganhar força. Quando as chamas começam a se alastrar, ele vai embora.

O fogo consumiu parte da vegetação do parque e também dezenas de mudas de árvores que haviam sido plantadas recentemente para a conservação do local. O Corpo de Bombeiros conseguiu evitar que as chamas se alastrassem ainda mais, mas o estrago foi inevitável.

As imagens foram requisitadas e serão usadas na tentativa de identificar o homem que incendiou o local, evidenciando que boa parte dos focos de queimada recentemente registrados pelos militares é de natureza criminosa.