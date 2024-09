De acordo com os bombeiros, o fogo teve início em área de vegetação e rapidamente atingiu dois imóveis

Um incêndio de grande proporção em uma área de vegetação em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, atingiu duas casas no Bairro Liberdade, na tarde deste domingo (1/9), informou o Corpo de Bombeiros.

As chamas, inclusive, causaram danos na rede elétrica, deixando 86 imóveis sem energia, informou a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Segundo a assessoria da concessionária de energia, uma equipe saiu às 16h20 com destino ao bairro para iniciar os reparos. Por enquanto, não há previsão de quando o serviço será restabelecido.

De acordo com os bombeiros, o fogo teve início em área de vegetação no início da tarde e rapidamente atingiu os dois imóveis. “A situação já está controlada no local”, disse a corporação às 16h24.

Agora, os trabalhos estão concentrados na atividade de rescaldo, visando à eliminação do risco de reignição do incêndio.

Questionado, o Corpo de Bombeiros não havia informado até o fechamento desta publicação se há registro de vítimas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.