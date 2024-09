Mesmo os pedidos reiterados do artista principal MC Poze do Rodo não foram capazes de impedir o quebra-quebra generalizado que destruiu uma casa de shows na madrugada de sábado (31/08), na Pampulha, em Belo Horizonte. É o que mostra um vídeo nas redes sociais.

Como mostrou o Estado de Minas, a Larok Lounge Club comemorava 2 anos de abertura no Bairro Conjunto Lagoa, na Pampulha, e tinha uma lista de artistas renomados em suas atrações, mas um quebra-quebra generalizado interrompeu as apresentações e devastou o interior do estabelecimento.

O artista principal da noite não se apresentou, mas um vídeo mostra que MC Poze do Rodo esteve presente e do backstage, com microfone empunhado, tentou várias vezes negociar para que as brigas e destruição acabassem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Nem entrei no palco já está esta cena? Estão cercando a equipe lá. Desce daí você, irmão (MC Poze aponta para a plateia)", disse na gravação.

Constatando a impossibilidade de segurança para seguir, o próprio artista desiste de negociar. "Não vou fazer o show não, mano. Tem como fazer o show assim não, mano", ele diz, baixando depois o microfone e ficando em silêncio, seu olhar perdido na multidão incontrolável.

Por meio de nota do seu advogado, Rafael Albergaria, a Larok Lounge Club lamentou o incidente, se desculpou com o artista e público no que classificou como "lamentáveis episódios de vandalismo", afirmando que vai procurar identificar os vândalos e os responsabilizar.

"A Laroc foi alvo de atos de vandalismo que culminaram em uma briga generalizada, provocada por vândalos. Este lamentável incidente impossibilitou a continuidade da nossa festa, onde o artista Poze do Rodo estava preparando para iniciar sua apresentação", informou.

Pista de dança e mezaninos sendo destruídos pelo público revoltado pela falta de artistas Reprodução/Redes Sociais

"Gostaríamos de ressaltar que sempre cumprimos com todos os protocolos de segurança, com objetivo de prevenir qualquer situação de violência. Reiteramos que nossa equipe de segurança está sempre pronta para manter a ordem e garantir a proteção dos frequentadores da casa", destacou a casa de espetáculos.

Leia também: Djonga desce do palco e discute com homem que jogou gelo em Major RD

"Lamentamos profundamente o ocorrido pedindo sinceras desculpas a todos os amigos e clientes presentes. Pedimos também desculpas ao artista Poze do Rodo pelo infeliz incidente. Por fim, informamos que a Larok não irá medir esforços para identificar e punir todos os responsáveis pelos danos", diz a nota.