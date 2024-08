Um evento para comemorar os dois anos de uma casa de shows na Região da Pampulha, em BH, acabou em quebradeira na madrugada deste sábado (31/8). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o público estava insatisfeito pelo atraso do início do show de MC Poze do Rodo, a atração principal da noite. Garrafas e outros objetos começaram a ser atirados pelo público. Por causa disso, o cantor teria desistido de se apresentar e acabou deixando o local.



Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais foram chamados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na casa de shows. Quando chegaram ao local, se depararam com um tumulto na via e um grande número de pessoas deixando o evento, além de muitos carros de aplicativo na porta da casa de shows. O tumulto estava atrapalhando o trânsito e causando barulho na região.





Depois de agirem para restabelecer a ordem e desobstruir o trânsito, os militares confirmaram que não houve disparo de arma de fogo no local, mas um tumulto interno causado pelo público. Ainda de acordo com o boletim, a confusão teve início com a insatisfação das pessoas pelo atraso no início da apresentação de MC Poze. Garrafas e outros objetos começaram a ser arremessados na equipe do artista. Diante da situação, ele acabou desistindo de fazer o show e deixou o local, o que causou ainda mais revolta nos frequentadores da casa de shows.





A Polícia Militar informou que, quando os policiais chegaram ao local, o tumulto interno já havia acabado. Por isso, não foi possível identificar os responsáveis pela quebradeira. Viaturas permaneceram no local até que a situação estivesse normalizada.