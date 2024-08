A BR-381, na altura do Km 507, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, foi totalmente liberada na tarde deste sábado (31/8), após protestos de indígenas da comunidade Katurama. Eles fecharam parte da rodovia na noite de sexta-feira (30), por volta das 21h, em protesto por melhorias de condições na aldeia.



Pouco depois das 16h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou a liberação total da via no sentido Belo Horizonte. A PRF estava no local para intermediar as negociações pelo fim do bloqueio.





A interdição gerou lentidão no trânsito, entre os Km 523 e Km 506, entre Brumadinho e Betim, na Grande BH, segundo a Arteris, concessionária que administra a via.