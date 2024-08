Belo Horizonte completa 135 dias sem chuvas neste sábado (31/08) e a previsão da Defesa Civil da capital para o dia é um alerta. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 15%. Ela é bem abaixo do nível de alerta para doenças e condições respiratórias, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Seca assim, a capital mineira amplia o último recorde de dias consecutivos sem chuvas, que era de 113 dias, registrado em 2019.

Segundo a previsão, o dia será de céu claro com temperatura baixa nas primeiras horas do dia. Tempo seco e calor à tarde. A temperatura mínima foi de 13 °C, a máxima estimada é de 32°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 15% à tarde.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na estação Cercadinho/INMET, no Barreiro, a temperatura mínima foi de 13,9°C com sensação térmica de 4,5°C, às 7h. Na estação Pampulha/INMET, a temperatura mínima foi de 15,2°C com sensação térmica de 16,4°C, às 6h. No Aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 13°C, às 5h30.



A OMS indica que o nível ideal de umidade relativa do ar (quantidade de água presente na atmosfera) para a saúde humana é entre 50% e 60%. Quando o índice fica abaixo de 30%, o ar está muito seco e pode causar desconforto, desgaste físico excessivo; ressecamento das mucosas, pele e olhos; irritação na garganta e nos olhos; sangramentos nasais; agravamento de doenças respiratórias, como asma e rinite; aumento do risco de infecções virais e bacterianas.



A escala de alerta para a umidade relativa do ar é a seguinte: 30% a 21%: estado de atenção, 20% a 12%: estado de alerta, Abaixo de 12%: estado de emergência.



Para minimizar os efeitos da baixa umidade, as recomendações são beber bastante água ao longo do dia, usar umidificadores, toalhas molhadas ou recipientes com água nos cômodos.



Evitar exercícios físicos principalmente ao ar livre, entre 11h e 15h. Permanecer em locais protegidos do sol, preferencialmente com sombra de árvores. Aplicar hidratantes para evitar o ressecamento.