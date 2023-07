Quais são as cidades de Minas com clima mais seco?

432

Em Belo Horizonte, com a proximidade da chegada da frente fria, a umidade relativa do ar já começou a subir (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) Com o inverno e as temperaturas mais baixas, vem também o tempo seco. Minas Gerais tem sofrido com a baixa umidade relativa do ar, especialmente na Região Norte do estado, onde foram registrados os menores índices. No topo da lista está a cidade de Montes Claros, com 14% de umidade, seguida de Pirapora, com 15%, Montalvânia e São Romão, ambas com 16%.





De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, a situação ainda não é preocupante. “É comum a umidade relativa baixa do ar nesta época do ano”, ele diz. Especialmente neste ano, a umidade tem se mantido baixa em consequência da quantidade de dias consecutivos sem chuva, alerta o Inmet.





Em Belo Horizonte, com a proximidade da chegada da frente fria, a umidade relativa do ar já começou a subir. Nessa quarta-feira (12/7), na Região da Pampulha, onde foi registrada a menor umidade, o índice era de 23%. Já nesta quinta-feira (13/7), a umidade relativa do ar na mesma localidade foi de 25%.





Como devem ser os próximos dias

Nos próximos dias, a umidade relativa do ar deve melhorar no estado todo. “Tem uma frente fria vindo do sul do Brasil, que vai passar de sexta para sábado. Os ventos vão mudar de direção e a temperatura vai cair”, disse Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo. Com isso, ele explica que “a umidade relativa do ar melhora em todo o estado”.

Claudemir Azevedo, do Inmet, afirma que a perspectiva de melhora vem com a possibilidade de chuva nos próximos dias. Deve chover nas Regiões Sul e Central de Minas Gerais, assim como na Zona da Mata. Em Belo Horizonte, neste domingo (16/7), existe a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.





Porém, depois do dia 18 de julho, Azevedo conta que o tempo deve ficar ainda mais seco, “sem previsão de chuva significativa”, ele diz.