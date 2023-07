Frio continua? Veja como fica o tempo no fim de semana

432

Apesar da previsão de leve elevação da temperatura, o frio deve continuar nos próximos dias (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O fim de semana deve ser de tempo frio e seco em várias regiões de Minas. As temperaturas, porém, podem ter uma ligeira elevação. Apesar disso, há possibilidade de geada para a Região Sul até sábado (8/7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia de Belo Horizonte (Inmet).

O fim de semana deve ser de céu claro com névoa seca à tarde, com leve aumento de temperatura. No sábado (8/7), a mínima deve ser de 10°C e a máxima de 24°C. Já no domingo (9/7), as temperaturas variam entre 11°C e 25°C.





Em Minas, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada na Região Sul. Já nas regiões dos Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado a claro, com névoa úmida ao amanhecer. No restante do estado, a condição é de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo e nas regiões Central, Noroeste e Norte. Nesta sexta-feira, a mínima deve ser de 2°C no Sul e a máxima de 31°C no Triângulo e Norte de Minas.

A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, explica que a tendência para o fim de semana é de intensificação da massa de ar seco. “As temperaturas esboçam ligeira elevação, mas a umidade reduz à tarde em praticamente todo o estado.”





No sábado (8/7), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata. No restante do estado, o céu deve ficar claro com névoa seca à tarde. “A umidade cai em todas as regiões”, afirma a meteorologista. Ainda no sábado, há possibilidade de geada na Região Sul do estado. A mínima prevista é de 3°C, no Sul e máxima de 32°C, no Triângulo e Norte do estado.





O domingo (9/7), deve ser de céu claro a parcialmente nublado no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. “Com o aumento da nebulosidade nessas áreas, melhora a umidade do ar.” No restante do estado, a previsão é de céu claro com névoa seca. A mínima deve ser de 5°C para o Sul e a máxima de 33°C, no Triângulo.

Recorde de frio em BH

Pela terceira vez nesta semana, Belo Horizonte registrou recorde de temperatura mínima . Nessa quinta-feira (6/7), os termômetros marcaram 8,8°C, superando os 8,9°C da terça-feira (4/7).





A meteorologista do Inmet afirma, porém, que os recordes não devem continuar, pelo menos nos próximos dias.





“Estamos no início do inverno e podemos ter temperaturas mais baixas, mas não nos próximos dias. A tendência é de elevação das temperaturas, não tem perspectiva de temperaturas mais baixas que nos últimos dias. Mas como estamos no início de julho poderemos ter temperaturas mais baixas no decorrer do mês, já que normalmente julho é o mês mais frio do ano.”

Ar frio e seco

Nesta semana havia duas massas de ar - frio e seco - atuando no estado, de acordo com a meteorologista.





“Tinha uma massa de ar seco atuando no interior do continente e uma de ar frio que estava sob o oceano, mas mandando ar frio para o continente. Com isso, a umidade ficava na faixa Leste do estado e o frio estava no restante do estado.”





No fim de semana, ela explica que apesar das temperaturas subirem um pouco, ainda faz frio pela manhã e a umidade piora à tarde. “Embora a massa de ar frio enfraqueça, a de ar seco intensifica. As temperaturas baixas pela manhã estão associadas ao céu aberto e a ausência de nuvens durante a madrugada.”





Para o início da próxima semana, está previsto um aumento de nuvens na Região Sul e na Zona da Mata, com possibilidade de chuvisco. As temperaturas aumentam e diminui o frio em todo o estado, com predominância de céu claro. “Tem um sistema que passa pelo oceano com transporte de umidade para o interior do continente, a partir da segunda-feira (10/7).





A previsão para esta sexta-feira (7/7), em BH, é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 9°C e 24°C. Por volta das 6h da manhã, a Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, registrou a mínima de 10,9ºC. Na Pampulha, a mínima foi de 8,9ºC.