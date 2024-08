Um protesto de indígenas por melhorias de condições em aldeia bloqueia e traz lentidão em parte da rodovia BR-381 (Fernão Dias), na altura do KM507, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH.

Uma fileira de carros em tráfego lento de 5 quilômetros de extensão se formou com a interdição da pista de sentido Belo Horizonte e a instalação de dois sentidos na pista originalmente de sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio começou às 21h13. "Os manifestantes estão armados com flechas e bastões com pregos. Reivindicam a saúde das crianças da comunidade", informa o porta-voz da PRF, inspetor Aristides Amaral Júnior. Os indígenas ainda dizem estar sem água.

A comunidade indígena Katurama está localizada em São Joaquim de Bicas e é composta por indígenas dos povos Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe. Foi formada depois do desastre do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. O desastre que matou 272 pessoas e contaminou parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba atingiu os indígenas nesta aldeia de infraestrutura muito básica, com escola e posto de saúde.

Segundo a concessionária que administra a via, o segmento com manifestação apresenta lentidão do km 511 ao km 506, entre São Joaquim de Bicas e Betim, sentido Belo Horizonte. "A pista está interditada e o tráfego flui por Operação Pare e Siga", informou a concessionária.



Reportagem em apuração