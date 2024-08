Um protesto de indígenas por melhorias de condições em aldeia interdita parte da rodovia BR-381 (Fernão Dias), neste sábado (31/8). O bloqueio causa lentidão no trânsito, entre os Km 523 e Km 506, no trecho que liga Brumadinho e Betim, na Grande BH, segundo a Arteris, concessionária que administra a via.



Por isso, ao meio-dia, a empresa divulgou uma rota alternativa para os motoristas fugirem do engarrafamento.





Confira:





Da Rodovia Fernão Dias (km 536,1), o motorista deve seguir na direção nordeste para Itaúna (MG-431) por 31,4 km. Depois disso, é necessário seguir na direção norte na MG-050 até a bifurcação com a BR-262 por aproximadamente 28 km. Em seguida, o usuário deve seguir na BR-262, sentido Betim, por 16,2 km até a Rodovia Fernão Dias (km 497,8).





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, por volta das 13h30, a situação no local permanecia inalterada, com interdições e liberações de 20 minutos. A PRF estava no local intermediando negociações.