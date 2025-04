Novela 'Bella Campos versus Cauã Reymond' anima as redes na Semana Santa

Sem citar nomes, a atriz mineira Andréia Horta, que contracenou com Cauã Reymond na novela "Um lugar ao sol" (foto), postou: "Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?". Em outro post de Andréia, que ganhou coraçãozinho de Mariana Goldfarb (ex de Cauã), pode-se ler o verso da poeta americana Mary Oliver: "Instruções para viver uma vida: Presta atenção. Espanta-te. Fala disso." Foto: Globo/divulgação