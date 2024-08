A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (30/8) a investigação sobre o assassinato do professor Adriano Carlos de Almeida, de 42 anos, dentro de um quarto de motel em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Um adolescente de 17 anos, ex-aluno de Adriano, confessou a execução após marcar um encontro por meio de troca de mensagens no Instagram — rede social na qual a vítima teria um perfil fake a fim de buscar relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, informou o delegado Almir Lugon em entrevista ao Estado de Minas.

“O adolescente, em depoimento, disse que foi o professor quem fez contato [via rede social] propondo um encontro. A vítima, segundo o relato do rapaz, tinha o hábito de reagir às publicações dele. Acessamos o computador do Adriano na casa dele e constatamos duas contas no Instagram, sendo uma delas usada para buscar, a princípio, relacionamentos, conforme visualizamos em mensagens trocadas entre o Adriano e outros rapazes. Testemunhas próximas à família reforçam a tese de que ele mantinha um perfil ‘falso’ com essa finalidade”, explicou o delegado, que atua na 2ª Delegacia Regional de Caratinga, vinculada ao 12º Departamento de Polícia Civil.

Os policiais ouviram a mãe do adolescente, além de familiares e amigos de Rodrigo. Conforme o delegado, todos disseram que não tinham ciência de um possível relacionamento entre a vítima e o jovem. O adolescente, inclusive, afirmou ter sido a primeira vez que saiu com o professor.

“Ele confessou ter praticado anteriormente ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e que seu objetivo ao aceitar a investida do professor era conseguir dinheiro para pagar uma dívida de R$ 1,5 mil. O adolescente alegou que teve uma carga de drogas no valor de R$ 3 mil furtada e já havia ressarcido a metade para o traficante, faltando, ainda, o restante”, explicou o delegado.

A vítima saiu de carro de casa, em Caratinga, à 0h40 de 16 de agosto — conforme mostram imagens de uma câmera de monitoramento — e foi encontrada morta na manhã do mesmo dia à margem da MG-329, no Córrego Juca Antônio, zona rural de Santa Rita de Minas.

Professor e adolescente chegaram ao motel de carro próxomo das 2h em 16 de agosto Circuito interno de TV/Reprodução

Morte por asfixia

A Polícia Civil também analisou imagens do circuito interno de TV do motel. Adriano e o rapaz chegaram de carro ao local em horário próximo das 2h. Dentro do quarto, o rapaz teria coagido a vítima a transferir altos valores por meio de PIX, mas o professor não acatou a ordem e recebeu um golpe de ‘mata-leão’, conforme informações repassadas pelo próprio adolescente aos policiais. Ele relatou ter segurado Adriano com essa manobra por cerca de nove minutos a fim de matá-lo por meio de asfixia.

“Na sequência, ele arrastou o corpo até a garagem, que é privativa, e colocou a vítima no banco de trás. Depois, pegou R$ 50 na carteira para efetuar o pagamento pelo quarto e conseguiu deixar o motel sem levantar qualquer suspeita, já que o carro tinha insulfilm”, contou o delegado.

Em seguida, o adolescente se desfez do corpo à margem da MG-329, zona rural de Santa Rita de Minas, e abandonou o carro do professor em um bairro de Caratinga. O veículo estava trancado, e uma bermuda da vítima foi achada em local próximo.

O jovem foi apreendido pela Polícia Civil na sexta-feira (23/8) e permaneceu na delegacia até sua transferência na última terça (27/8) para uma instituição socioeducativa em Sete Lagoas, onde segue à disposição da Justiça. Com a conclusão das diligências da PCMG, o caso, agora, foi remetido à Vara da Infância e Juventude de Caratinga. Com isso, o adolescente responderá pelo crime análogo ao de latrocínio (roubo seguido de morte).

Adriano Carlos de Almeida se formou na Universidade Federal de Viçosa (UFV) em geografia, em 2007, e lecionava essa disciplina na Escola Estadual Engenheiro Caldas, em Caratinga.

Ele também deu aula no Colégio de Aplicação Coluni da UFV. Em nota, a universidade lamentou a morte. "A UFV e o Departamento de Geografia se solidarizam com os amigos e familiares neste momento de luto."