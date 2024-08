O motorista acabou perdendo o controle do carro e bateu em um caminhão

Um motorista que dirigia em alta velocidade provocou um acidente, próximo ao Km 209 da MGC-497, neste sábado (31/8), em Campina Verde, na Região do Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv-MG), o motorista foi levado para o pronto socorro em estado grave. No veículo, os militares encontraram mais de 200 Kg de maconha.



A PMRv-MG informou que, durante uma operação de trânsito, as equipes de policiamento especializado perceberam um automóvel em alta velocidade, fazendo manobras perigosas. O motorista teria ignorado a ordem de parada e seguiu em fuga, forçando outros veículos a saírem da pista. Uma operação de cerco e bloqueio foi acionada.





Próximo ao Km 203, o motorista perdeu o controle do carro e bateu na lateral de um caminhão. Ele acabou preso dentro do veículo. Foi resgatado em estado grave, sem documentos pessoais e com parada cardiorrespiratória. O motorista foi encaminhado para o pronto-socorro.





Dentro do veículo, os militares encontraram mais de 200 Kg de maconha e um aparelho celular quebrado. A perícia técnica compareceu ao local e o veículo foi removido por um guincho.