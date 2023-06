Djonga desce do palco e discute com homem que jogou gelo em Major RD

677

Major RD e Djonga dividem o microfone no Baile da Arena Festival, no Expominas (foto: João Victor Pena/EM/DA Press)

João Victor Pena

A manhã deste domingo (18/6) foi intensa no Baile da Arena Festival, no Expominas BH, em Belo Horizonte. Durante apresentação do rapper Major RD, Djonga subiu ao palco, fez dueto com o amigo e se envolveu em atrito com um homem que assistia ao show em um lounge e jogou gelo em RD.





Além de entregar a performance mais marcante do evento, o show de Major RD ficou marcado por diversas invasões ao palco por parte de fãs, confusões na plateia, protestos contra o Nubank e um episódio curioso envolvendo o encanamento do local.



Natural de Campo Grande, no Rio de Janeiro, Major RD alcançou sucesso no rap nacional com trabalhos voltados para as vertentes do trap e drill, bastante populares nos últimos anos.

Protesto contra o Nubank

O próximo lançamento do cantor seria a faixa “Nubank”, bastante aguardada pelo público devido às prévias compartilhadas nas redes sociais do artista. Contudo, o carioca disse no sábado (17/6), em vídeo no Instagram, que teve de cancelar a música devido à ameaça de processo do banco digital homônimo.



Quando Major RD subiu ao palco do Baile da Arena, poucas horas após o anúncio, fãs iniciaram um protesto contra o Nubank. Depois dos xingamentos, o rapper cantou a faixa apoiado pela plateia.



O verso cancelado dizia: “Tô trabalhando no meu segundo disco e enriquecendo minha conta Nubank/ Se eu engravido essa mina, eu duvido, se nasce um menino o nome vai ser Trunks”.

Mais tarde, no domingo, RD anunciou que fará mudanças na letra e vai lançá-la sem citar o Nubank.

Major RD e Djonga se desentendem com espectador

O relógio marcava 6h20 quando, de forma inesperada, Major RD interrompeu sua apresentação para discutir com um homem que estava em lounge próximo ao palco.



Irritado, o rapper reclamou que havia sido atingido por pedras de gelo e pediu para os fãs baterem palmas para “o cara que queria aparecer”, referindo-se ao espectador.



“Joguei água pro alto (e ele se incomodou). Ele está com umas três minas ali e quer aparecer. Vamos bater palmas para ele aparecer. Está de parabéns, é o valentão da noite! Me ‘tacou’ gelo, mas nem precisa, eu mesmo taco. Tá só perdendo tempo”, disse Major RD, virando uma garrafa de água na própria cabeça.



Na sequência, o foco das atenções se voltou para Djonga, que desceu até os lounges para discutir com o homem que iniciou a confusão. Major RD demonstrou preocupação com o amigo e disse que se algum dos seguranças do evento fizesse algo com Djonga, “o bagulho ficaria doido”.



“Deixa ele para lá, Djonga, deixa ele para lá. Você já é o Djonga, quem é ele? Vem cá, não sai, não. Você é o Djonga. (O cara) vai arrumar problema com o negão à toa, ficou enrolado. O negão é dono de BH”, disse o carioca, enquanto o espectador, suas acompanhantes e Djonga eram removidos do local.



“Este camarote agora é meu. Eu pago ele e devolvo o dinheiro (para o dono). Bota um outro pessoal que está curtindo o show neste camarote. Paguei o camarote, e esse pessoal do bairro Cabana agora é meu convidado e vai ficar aí. Quem me tacou gelo, rala”, afirmou Major.



Em entrevista ao Estado de Minas, na saída do Baile da Arena Festival, Djonga minimizou a confusão no show de Major RD.



“Não foi briga, não. A gente viu que estava acontecendo uma situação e, como somos daqui (de Belo Horizonte), fomos lá só para conter e trocar uma ideia com a rapaziada. É uma rapaziada nossa, de respeito e conceito, lá da Zona Leste. Está tudo suave”, afirmou.



Leia também: O dia em que Djonga, com seu moinho e disco novo, 'parou' a Praça Sete

Briga na plateia e invasões marcam show de Major RD

A discussão por conta do arremesso de pedras de gelo em Major RD não foi a única confusão no Expominas. Após uma briga se iniciar na plateia, o rapper voltou a paralisar o show.



“Vou embora então. P*, assim não dá, meu mano. O bagulho é tranquilidade, rapaziada. Vamos acalmar os ânimos. A palavra aqui é o fervo”, afirmou Major RD, pouco antes de voltar a cantar a música “60k”. Em coro, o público pediu que o artista continuasse o show.



Ao longo de todo o Baile na Arena Festival, diversos fãs subiram ao palco para tentar cantar com os artistas ou tirar fotos. As invasões ocorreram nos shows de Chefin, Orochi, Major RD e MC Livinho. O evento também apresentou Spark, MC Lipi e MC Rick.



Fã de Major RD, o vendedor ambulante Thomas Maurílio, de 28 anos, explicou o motivo de ter “driblado os seguranças” para subir ao palco e tietar o ídolo.

Cano estoura e deixa público eufórico debaixo d’água

“Eu pensei: Sou super fã do cara e quero ter esse momento. Não foi por fama, não foi por nada disso. Se não sair vídeo ou foto, está de boa. A única coisa que me motivou foi estar ali com o cara (Major RD) e ter um tempinho com ele. Quando subi, eu nem sabia que o Djonga já estava no palco, mas também é outro ícone do rap”, disse Thomas, bastante emocionado.

O ato final do show de Major RD foi cantar, em dueto com Djonga, já de volta ao palco, a música “Só Rock 2”, um de seus maiores sucessos. Durante a performance, marcada por grande interatividade da dupla e elogios mútuos, ocorreu um fato curioso: um cano estourou no meio da pista.



Resultado: a água molhou todos que estavam próximos à grade. O tubo se rompeu devido à pressão das pessoas que estavam no palco. Por coincidência, naquele exato momento, uma “roda punk” havia sido aberta no local.



De forma improvisada, funcionário do evento colocou uma placa em cima do buraco para tentar conter o jato de água, enquanto o público, encharcado, fazia a festa.