Mineiro provoca o caos nas ruas de Guarapari, no ES; veja o vídeo

432



Um mineiro, natural de Contagem, tem provocado o caos nas ruas de Guarapari, no Espírito Santo. Flávio Ramos, de 30 anos, é um empresário que mora na cidade capixaba e tem promovido "concursos" curiosos valendo carros ou motos. Um mineiro, natural de Contagem, tem provocado o caos nas ruas de Guarapari, no Espírito Santo. Flávio Ramos, de 30 anos, é um empresário que mora na cidade capixaba e tem promovido "concursos" curiosos valendo carros ou motos.





O veículo que será "sorteado" fica estacionado em algum local da cidade e o empresário, que também é influencer, dá pistas do paradeiro do prêmio em questão. Pelas regras definidas por Flávio, apenas 20 pessoas por vez poderiam concorrer. Elas devem ficar com uma das mãos no carro, sem comer, beber água ou sair do local. Quem fica o maior tempo, leva o prêmio. O veículo era avaliado em R$ 44 mil.













Como resultado de toda essa confusão, o carro foi depredado e ficou completamente destruído. Não se sabe ao certo os motivos do início da briga entre as pessoas. Em suas redes sociais, Flávio se posicionou sobre os acontecimentos. Ele afirmou que, por enquanto, essa ação precisou ser encerrada devido ao tumulto e que algumas pessoas estariam até armadas.









Na foto, o empresário e influencer Flávio Ramos, que promove essas ações na cidade de Guarapari (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"As pessoas que não conseguiram colocar a mão no carro quebraram o carro, o para-brisa, o retrovisor. Na hora em que eu estava saindo, bateram no meu carro, ficaram batendo, dando murro", publicou ele.





Contudo, o empresário que se autointitula "Sheik Brasileiro" deverá continuar com essas ações, mas de uma forma "mais organizada", em suas palavras. E essa não é a primeira vez que Flávio promove esses 'concursos'. Na última segunda-feira (23/10), ele 'escondeu' uma moto - com a chave na ignição, capacete e documentos todos regularizados - avaliada em R$ 18 mil.





No sábado (21/10), Flávio jogou, do alto de sua cobertura em Guarapari, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 100 mil.

O que dizem as forças de segurança e a prefeitura

A Prefeitura de Guarapari se posicionou dizendo que não houve solicitação para o evento que foi proposto pelo homem. Ainda afirmou que as informações estão sendo apuradas e vai aplicar as medidas cabíveis.





De acordo com a Polícia Militar, para desfazer a confusão foi necessário utilizar spray de pimenta, pois as pessoas estavam atirando pedras e outros objetos, colocando em risco a equipe dos militares e as pessoas que estivessem por perto. Duas pessoas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Guarapari.





A Polícia Civil informou que o empresário compareceu, de forma espontânea, na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari para prestar depoimento. Ele será investigado por supostamente causar tumulto. Flávio também poderá ser responder por outros crimes que possam ser identificados ao longo das apurações.