A conta de água e esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) chegará aos clientes com uma nova identidade visual a partir deste mês. Com as alterações, informações de maior utilidade serão ressaltadas por meio do design e linguagem do boleto.





A companhia lançou os comunicados aos clientes em agosto, ainda junto da antiga versão, a fim de notificar a mudança no layout das faturas.





Foi realizado um estudo de usabilidade para destacar os conteúdos com maior prioridade e, agora, ela carrega novos recursos visuais que prometem otimizar a leitura e facilitar a compreensão dos dados.