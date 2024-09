Amigos de um menino de 12 anos, que morreu em um acidente de trânsito no último sábado (31/8) em Frutal, no Triângulo Mineiro, prestaram homenagem a ele neste domingo (1/9), em frente ao cemitério municipal. A vítima foi sepultada às 18h desse domingo.



Imagens de um vídeo que circulam nas redes sociais mostram dezenas de amigos de Khayke em bicicletas, declamando seu nome várias vezes.

O acidente de trânsito que matou o garoto ocorreu na Rua Dom Bosco, no Bairro Ipê Amarelo. Ele estava em sua bicicleta e se envolveu em uma batida com uma Kombi. Foi socorrido com vida e acabou morrendo durante o atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso. "Uma equipe da perícia oficial esteve no local, colhendo vestígios e informações que subsidiarão as investigações."

O condutor do veículo, um homem de 48 anos, foi liberado após ser ouvido na delegacia de polícia do município e segue sendo investigado.

"Outras informações poderão ser repassadas à imprensa em momento oportuno", diz a nota da PCMG."