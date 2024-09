A Polícia Civil desvendou o assassinato de um homem de 33 anos a facadas em Vespasiano. O homicídio ocorreu em junho deste ano e o assassino foi preso na última quinta-feira (28/8). A motivação do crime foi ciúmes e o fim do relacionamento do assassino com a mulher da vítima.

A mulher da vítima resolveu terminar um casamento de 9 anos. Logo depois, engatou um namoro com homem de 28 anos, que era seu colega de trabalho. Ambos trabalhavam em um restaurante em Vespasiano. O relacionamento durou três meses.







“Depois de terminar o namoro, ela resolveu reatar com o ex-marido (a vítima). Marcou um encontro com ele, num bar, em Vespasiano. O casal acabou surpreendido pela presença do colega e ex-namorado da mulher”, conta o delegado Marcos Vinícios Martins, da Delegacia de Homicídios, de Vespasiano.





A mulher teria conversado com o homem e pediu que ele fosse embora, o que foi atendido. No entanto, quando a vítima foi levar a mulher em casa, o casal foi surpreendido no estacionamento do prédio pelo ex-namorado.





Mais uma vez a mulher conseguiu fazer com que o ex-namorado deixasse o local. Mas tão logo entraram no apartamento da mulher, o interfone tocou. Era o homem que dizia estar com sede e que queria apenas beber água. “A mulher franqueou a entrada do ex-namorado. Ele foi até a cozinha, apanhou uma faca, voltou à sala e esfaqueou a vítima”, conta o delegado Marcos Vinícios.





Provas





As investigações mostraram, no entanto, que o ex-namorado estava seguindo a mulher. “Descobrimos que ela tinha enviado uma mensagem, pelas redes sociais, de que estaria reatando com o ex-marido. Foi aí que o ex-namorado resolveu aparecer no bar e depois, foi ao apartamento dela”, diz o delegado.





Depois de cometer o crime, o homem desapareceu. Segundo o delegado Marcos Vinicius, passou a trabalhar como freelancer de garçom em vários restaurantes, todos fora de Vespasiano.





“Tivemos, então, a informação de que ele estava trabalhando, fazendo um 'bico', no restaurante O Chef e o Cabra, em Nova Lima, quando então realizamos a prisão", relata o delegado.