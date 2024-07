Um homem, de 24 anos, foi preso, nessa segunda-feira (08/7), em Curvelo, Região Central de Minas, por tentativa de homicídio. O crime ocorreu no dia 11 de junho.





Segundo a Polícia Civil, naquele dia, o investigado foi à residência da vítima, chamou-a no portão e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Na ocasião, os tiros não atingiram a vítima e o suspeito fugiu logo depois.





As investigações da PC indicam que a motivação do crime era ciúme, já que a vítima estava se relacionando amorosamente com a ex-namorada do suspeito. Antes, o investigado teria ameaçado, intimidado e perseguido a vítima.





A partir do resultado da investigação, a Polícia Civil pediu ao Poder Judiciário a prisão do suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a formalização do procedimento e, posteriormente, ao sistema prisional.