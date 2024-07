Carro foi localizado pouco depois no bairro Pilar, Região do Barreiro de BH

Um idoso, de 69 anos, foi arrastado ao se pendurar na janela do carro para tentar impedir um furto na madrugada desta terça-feira (9/7), no centro de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem parou o carro na porta de casa e desembarcou para abrir o portão, deixando a chave na ignição. O suspeito, de 35 anos, aproveitou o momento para entrar no veículo e dar partida.





Ao perceber o furto, a vítima tentou impedir o crime indo em direção à janela do motorista, se pendurou no veículo e segurou o volante, mas foi arrastado por alguns metros e caiu.





O idoso foi socorrido para o Hospital São Judas Tadeu com escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. Ele segue em observação.

O carro da vítima foi localizado com ajuda do rastreador no bairro Pilar, na Região do Barreiro de Belo Horizonte. Enquanto os militares aguardavam o reboque, um homem se aproximou com a chave em mãos e desativou o alarme do veículo.





Ele foi abordado pela polícia e preso. Em consulta ao sistema, foi constatado que o suspeito estava com fuga em aberto, pois cumpria sentença em regime semiaberto e não retornou para a Penitenciária José Maria Alkimin, em Ribeirão das Neves.