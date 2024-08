Um abatedouro de frangos em Pará de Minas, na região central do estado, foi multado nessa quinta-feira (29/8) em quase R$ 200 mil por crimes ambientais. A penalidade foi aplicada pela Polícia Militar de Meio Ambiente que constatou irregularidades como poluição e intervenção em uma Área de Preservação Permanente (APP) sem a devida autorização.

A fiscalização foi desencadeada após uma denúncia nas redes sociais apontar que a empresa estaria descartando dejetos avermelhados, possivelmente sangue, em um curso d'água que atravessa a cidade.





Após a denúncia, a Polícia Militar de Meio Ambiente realizou uma inspeção no local. Embora não tenha encontrado os dejetos vermelhos mencionados na água, os agentes constataram que o abatedouro mantinha uma lagoa de resíduos sem a impermeabilização adequada. A lagoa estava localizada em uma área protegida, o que caracteriza uma intervenção ilegal em área de preservação permanente.





Conforme a legislação ambiental, é proibido o descarte de resíduos sem as devidas licenças e cuidados, principalmente em áreas sensíveis como as de preservação permanente. A ausência de impermeabilização na lagoa de resíduos agrava a situação, pois facilita a infiltração de substâncias poluentes no solo e, potencialmente, no lençol freático.





Devido às infrações constatadas, foi aplicada uma multa de R$ 186.109,42 à empresa. O nome do abatedouro não foi divulgado pelas Polícia Militar, por isso não foi possível pedir o posicionamento da empresa.