O autor do crime, de 44 anos, teria feito confusão com a pessoa que devia dinheiro a seu cunhado

O engano sobre uma dívida foi a causa do assassinato de Luiz Marlio do Rosário Sales, de 51 anos, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o crime ocorreu no último dia 24 de agosto e a vítima era proprietária de um bar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Segundo o delegado Marcus Rios, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o autor do crime, de 44 anos, teria feito confusão com a pessoa que devia dinheiro a seu cunhado, que já havia falecido.



“O autor pensou que o dono do bar, que mora próximo à verdadeira pessoa que devia a seu cunhado, foi até o local tirar satisfação com o proprietário. Lá, houve uma discussão e o homem acabou sacando uma arma e atirando contra a vítima, que levou um tiro na cabeça. Ele ainda tentou dar um segundo tiro, mas o revólver mascou”, conta o delegado Marcos.



O delegado explicou, ainda, que a suspeita é que houve um extravio com relação a dívidas que algumas pessoas tinham, mas que esses devedores não foram, ainda, identificados.





“O autor chegou ao bar acusando o proprietário, Luiz Marlio, de ter roubado seu cunhado”, conta o responsável pela investigação, que diz que tem imagens de vídeo que comprovam a ação.



No entanto, no dia seguinte à decretação da prisão preventiva, o autor do crime se apresentou na delegacia.



Segundo policiais que trabalharam no caso, a escrivã Mariana Bertoli de Andrade, o inspetor Fred Fraga e o detetive Pablo Daniel, o matador teria chegado ao bar pedindo água, que lhe foi dada pela vítima, mas que em seguida houve uma discussão e Luiz Marlio acabou sendo morto.