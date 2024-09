Um ônibus da linha 9550 (Casa Branca/São Francisco — Sentido UFMG) pegou fogo na manhã desta segunda-feira (02/9). O incidente fato ocorreu na Rua Padre Leopoldo Mertens, no bairro São Francisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista e os passageiros desceram em segurança, ninguém se feriu. O ônibus ficou destruído.



As possíveis causas do incêndio são pane elétricas ou superaquecimento na região do motor. A investigação é feita por uma equipe dos Bombeiros. Os militares também contiveram o combustível que vazou do coletivo.