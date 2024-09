Um homem de 26 anos foi morto a tiros, na noite desse sábado (31/8), no Bairro Monte Calvário, Região do Citrolândia, em Betim, na Grande BH. De acordo com familiares, ele saiu de casa dizendo que iria a uma reunião do Primeiro Comando da Capital (PCC). Depois do encontro, enviou mensagem dizendo que estava voltando para casa, porém a família não conseguiu mais contato com ele.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo o Boletim de Ocorrência, os militares foram até o local e encontraram o homem caído no chão, sem sinais vitais e com muito sangue do lado esquerdo do rosto. O Samu foi acionado e constatou a morte. Próximo ao corpo havia várias cápsulas de munição calibre .38, um óculos de grau e um telefone celular.





A perícia esteve no local e constatou que a vítima tinha uma perfuração nas costas, várias no pescoço e na cabeça. O homem tinha uma mochila e dentro os policiais encontraram uma carteira de trabalho.





Foram feitas diligências para tentar identificar o autor do crime. Ainda de acordo com a PM, na rua onde o homem foi morto há uma casa com câmeras, mas ninguém atendeu os policiais. A equipe foi até um bar próximo. O dono do estabelecimento disse que não tinha acontecido nenhuma briga no local. Mas alguns clientes relataram terem escutado vários tiros.





Os militares fizeram buscas no sistema pelo endereço que estava no documento encontrado com a vítima e localizaram a casa em que morava. Eles conversaram com o irmão e uma prima do homem. Os familiares contaram aos policiais que o homem tinha envolvimento com o tráfico no bairro Salomé, em Betim.

Disseram ainda que ontem, por volta das 19h20, ele teria ido até o bairro Citrolândia, para uma suposta reunião do PCC. Por volta de 20h10, o homem teria mandado mensagem para a prima dizendo que estava voltando para casa. Mas, depois disso, ela não conseguiu mais contato com ele.





Ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim.