Mais um mistério para as polícias Civil e Militar, em Betim. A PM atende a um chamado, na manhã desta segunda-feira (2/9), no centro do Parque Ecológico Batismal, na Vila das Flores, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. No local, dois homens foram baleados, sendo que um deles morreu.





As causas do crime ainda são desconhecidas. Testemunhas que estiveram no local disseram não conhecer nenhuma das duas vítimas - uma delas foi levada para o Hospital Regional de Betim.





Os policiais ouviram moradores das cercanias do Parque Ecológico, no entanto, ninguém se deu conta dos disparos. A PM e a Polícia Civil trabalham para descobrir quem seriam os matadores e os motivos.





Uma das suspeitas é de que as duas vítimas teriam envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência será registrada na Delegacia de Homicídios de Betim.

