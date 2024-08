Imagens de câmeras de segurança flagraram execução no Bairro São José, em Pedro Leopoldo, na Grande BH

Um homem, de 40 anos, é procurado suspeito de matar uma pessoa, de 31 anos, em uma borracharia em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (28/8). A ocorrência aconteceu no Bairro São José.





Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento da execução. De acordo com o registro policial, o atirador chegou ao local em um veículo Volkswagen T-Cross. Encapuzado e usando uma balaclava, acessório que cobre todo o rosto deixando apenas os olhos visíveis, ele disparou contra o rosto da vítima, identificada como “Cezinha” e fugiu em sequência.





À polícia, testemunhas relataram que mesmo depois que a vítima estava caída no chão e sem reagir, o homem continuou os disparos. Em determinado momento ele trocou o cartucho da pistola e atirou mais algumas vezes. A perícia esteve no local e constatou que a vítima foi atingida no rosto, tórax e costas. Foram recolhidos 24 estojos de calibre 9mm e 16 projéteis.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o principal suspeito de cometer o crime foi identificado a partir do veículo usado. Ele é conhecido como “Kekinha” e teria furtado o automóvel de uma empresa de locação de carros em que já havia trabalhado, na MG-10, em Confins, também na Grande BH.





A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O suspeito tem seis registros policiais por tráfico de drogas, dois por homicídio e um por porte ilegal de arma de fogo. Já a vítima cumpriu pena por tráfico de drogas e tem passagens por roubo e sequestro.





As guarnições encontraram o Volkswagen abandonado no Bairro Palmital, em Santa Luzia. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido preso.