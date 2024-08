Um adolescente, de 15 anos, morreu ao levar facadas no tórax numa rua de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta terça-feira (27/8). O suspeito do crime, também de 15 anos, que foi apreendido por equipe da Polícia Militar (PM), é primo da vítima. O jovem morreu no local do crime.





A motivação do assassinato de Marcos Leandro de Souza Rezende seria o desentendimento relacionado a um cigarro de palha.





Equipe da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu uma faca com cabo de madeira e lâmina de aproximadamente 7 cm, provavelmente a que foi utilizada no crime.





Socos e facadas





Inicialmente, a equipe da PM de Uberaba foi acionada porque, segundo testemunhas, os dois adolescentes trocavam socos e um deles deu facadas no outro.





Chegando ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o adolescente, que estava caído. O médico constatou o óbito pouco tempo depois. A equipe médica constatou marcas de perfuração no tórax, provavelmente originadas dos golpes com faca.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Apreendido na casa da avó





A PM de Uberaba, depois de receber informações de testemunhas, apreendeu o suspeito na residência da avó dele. Ele não ofereceu resistência.





O suspeito disse aos militares que, na data do crime, a vitima ligou para ele e o acusou de furtar um cigarro de palha dela.





Segundo o suspeito, a vítima, em tom intimador, teria dito que iria até onde o suspeito estava para resolver a situação. Então, o suspeito teria pegado uma pequena faca na residência de sua avó e guardado no bolso da bermuda.





Ao encontrar com a vítima, começou uma discussão. O suspeito disse que a vítima o agrediu com socos no rosto, costela e tórax.





As agressões não pararam e o suspeito teria sacado a faca. Ele esfaqueou o primo com a intenção de parar as agressões. O suspeito disse não saber ao certo quais locais do corpo da vítima deu as facadas.





Em seguida, o adolescente conta que correu para o interior da residência da avó com a faca e a arremessou na varanda.