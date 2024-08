Trânsito na pista sentido São Paulo da BR-381, na altura do Km 922, foi bloqueado para a limpeza da via e destombamento do veículo

A BR-381 está interditada depois que um caminhão transportando tomate tombou na pista, na manhã desta quinta-feira (29/8). O acidente aconteceu na altura do Km 922, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais.





O trânsito na pista sentido São Paulo foi bloqueado para a limpeza da via e destombamento do veículo. Imagens que circulam nas redes sociais dão uma dimensão do acidente. Toda a carga ficou espalhada no asfalto e o caminhão tombado na transversal da pista.





De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, até as 7h30 o congestionamento na região já chegava a seis quilômetros. Equipes da empresa estão em deslocamento para atender a ocorrência.





Por volta das 7h30 congestionamento em trecho da BR-381 em que caminhão de tomates tombou era de dois quilômetros Arteris Fernão Dias / Divulgação

Até o momento não há informação sobre feridos. A dinâmica do acidente também não foi informada. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a corporação não foi acionada para atuar na ocorrência.