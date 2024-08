Golpistas têm falsificado e-mail com o nome do Corpo de Bombeiros para obter dados de empresas e condomínios em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os militares chamam a atenção para a tentativa de golpe, que inventa irregularidades em medidas de segurança contra incêndio.

Há pelo menos quatro meses esses e-mail têm circulado na região de Uberlândia, mas nos últimos dias os recebimentos se tornaram mais comuns. O texto notifica uma falsa vistoria de instalações, por conta de uma denúncia anônima.

O e-mail é assinado por um suposto responsável pela Brigada de Incêndio da corporação e objetiva o recolhimento de informações da empresa.

"O principal teor desses e-mails tem sido informar a um cidadão ou a um responsável pelo uso de uma edificação comercial que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros está vencido ou na iminência de vencer. Ou que existe algum tipo de irregularidade com relação à segurança contra o incêndio de pânico. E para que o cidadão regularize a sua edificação, ele deve clicar em um link onde vai ter toda essa relação de irregularidades para serem corrigidas", disse o capitão dos Bombeiros Gustavo Falcão.

O fato é que o Corpo de Bombeiros só faz contato por e-mail a partir de uma solicitação da população. "Quando a gente faz uma vistoria de fiscalização, no local, nós orientamos o cidadão a como ele se regularizar e regularizar a sua edificação", disse Falcão.

Ainda de acordo com os bombeiros, caso haja qualquer dúvida que envolva o trabalho dos militares, basta procurar um batalhão ou companhia da corporação para saná-la.

A orientação é não passar nenhuma informação ou documento que possa ter sido solicitado.