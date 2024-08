Dois irmãos, de 19 e 22 anos, e o padrasto deles, de 38, cortaram dois dedos de um homem de 40 anos, suspeito de furtar a casa da família. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (28/8), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem teria furtado eletrodomésticos da residência, localizada na rua Guadalajara, nessa terça-feira (27/8). Ao identificá-lo, os moradores decidiram puni-lo.









Na manhã de quarta-feira (28/8), o trio foi até a casa do suspeito, o agrediu e cortou seus dedos. No local, encontraram micro-ondas, geladeiras, forno e ferramentas. Os três foram presos e encaminhados à delegacia. Conforme a PM, o homem de 38 anos já possui antecedentes criminais por homicídio.

Ferimentos graves



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele estava consciente, mas desorientado, com graves ferimentos no braço esquerdo e traumatismo craniano. Segundo o Samu, há suspeita de que os cortes tenham sido feitos com um facão.





O homem recebeu os primeiros socorros, foi medicado e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).





*Amanda Quintiliano especial para o EM