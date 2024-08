As 25 esculturas estarão expostas gratuitamente no Diamond Mall

A partir desta quarta-feira (28/8), Belo Horizonte recebe uma visita, diretamente do Japão, de uma personagem que marcou gerações: a Hello Kitty. Em comemoração aos seus 50 anos de criação, o DiamondMall, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira, realiza a exposição Hello Kitty Parade, que conta com 25 esculturas personalizadas, pintadas por artistas de diferentes técnicas e estilos.

O acervo, disponível no Piso L3 do shopping até 29 de setembro, também promete uma experiência instagramável. A visitação é gratuita.





Todos foram selecionados em um concurso no fim de 2023 promovido pela Sanrio, detentora dos direitos autorais sobre a personagem. A exposição contará ainda com uma oficina de pintura de gesso dos personagens Hello Kitty e Keroppi para crianças de 4 a 12 anos. A atividade gratuita, mediante agendamento pelo aplicativo Multi, acontecerá, exclusivamente, aos sábados e domingos, das 13h às 19h.





Um dos trabalhos que estará exposto é o da artista e filha primogênita do apresentador Silvio Santos, Cintia Abravanel. Ela criou a Hello Kitty Paz e Amor, que combina traços geométricos vibrantes. A artista plástica paulista Alice Vilhena trará para o espaço uma escultura da Hello Kitty inspirada na Pop Art e no Surrealismo. Influenciada pela arte digital e pelo estilo cartoon, Ana K Brizzi também é um dos nomes confirmados com sua KITTYMELON.





Serviço

Hello Kitty Parade: exposição com 25 esculturas da Hello Kitty em comemoração aos 50 anos da personagem

Local: DiamondMall - Avenida Olegário Maciel, 1600 – Piso L3 - Lourdes

De 28 de agosto a 29 de setembro

Horário: Todos os dias das 10h às 22h

Entrada gratuita

Oficina de pintura de gesso dos personagens Hello Kitty e Keroppi*

Quando: 31/8, 1º, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/09, das 13h às 19h

Atividade gratuita, com agendamento pelo aplicativo Multi, para crianças de 4 a 12 anos

* 28/08: abertura das inscrições para turmas de 31/8 a 15/9

* 11/09: abertura das inscrições para turmas de 21 a 29/9





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice