A cantora Preta Gil relembrou um conselho que recebeu do pai, Gilberto Gil, enquanto estava se recuperando de uma sepse (infecção generalizada) no ano passado. "Se estiver sendo muito difícil para você, e se for sua hora, aceite", revelou a artista no programa Conversa com Bial, da TV Globo, na terça-feira (27/8).

Segundo a cantora, esse conselho foi importante para ela. "Foi ótimo ele ter dito isso para mim, porque eu estava na merda. Eu tinha acabado de voltar da septicemia, eu estava com risco 8 de morte, ainda na UTI. Minha pressão batia 23. Era alerta vermelho máximo. Eu estava com pancreatite, com pneumonia, meu corpo tinha colapsado mesmo", disse Preta.

Preta Gil relembra conselho de Gilberto Gil durante tratamento de câncer: "Se for sua hora, aceite" pic.twitter.com/WHhjQSXK4g — WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) August 28, 2024

“Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não’", acrescentou a cantora.



Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino e realizou o tratamento médico. Agora a cantora enfrenta metástases em dois linfonodos, no peritônio e no ureter. Ela chegou a voltar a ser internada no Hospital Sírio Libanês, na última segunda-feira (26/8), mas recebeu alta.

"Primeiro ciclo concluído da quimioterapia do meu novo tratamento. Ter essa rede de apoio dos meus amores, o acompanhamento e cuidados dos meus médicos é essencial para o meu processo de cura. Vocês me dão força e ânimo para seguir! Obrigada todos, a Deus, meus Orixás e minhas

Santinhas", informou a cantora no Instagram.

"Já estou em casa em São Paulo e fui recebida com muito amor e carinho. Agora é descansar, praticar exercícios e me alimentar bem. Vamos em frente, um dia de cada vez", emendou.