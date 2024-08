"Momento amorzinho!" O Luciano Huck ficou constrangido durante a "Batalha do Lip Sync", no último domingo (25). A esposa do apresentador, Angélica teria feito uma brincadeira com o marido e revelou um fato curioso para os telespectadores.

Durante o bate-papo entre Huck, Xuxa e outros convidados, a loira contou que o comunicador sente vergonha em chamá-la pelo nome. Ao anunciar a sua entrada no estúdio, Huck chegou a gaguejar: “Eu não consigo chamar de Angélica. É vida ou xão [redução da palavra paixão]", explicou ele.

E continuou: "Então vão sair algumas coisas aqui”. E Angélica concordou: “Pode ver que ele ficou muito sem graça durante a chamada, ele não sabe [mesmo]”. Xuxa Meneghel não se conteve e aproveitou o momento no palco para elogiar o casal.

“É tão bonitinho você a chamando de xão. E com xis”. Na sequência, a dona do hit "Vou de Taxi", acrescentou: “Já marcamos com xis no coração, sempre foi”, finalizou ela.

O momento rendeu na web e os internautas comentaram sobre as falas: "Lindos e amados! Essa mulher é um arraso, linda e maravilhosa beijos ao casal", comentou um usuário. "Adoro Luciano tudo que ele faz é bom, quem critica é inveja", opinou outro. "Acho ele muito apaixonado e cordial", disse outro.