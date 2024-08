Íris Abravanel está prestes a deixar a mansão onde viveu por anos no Morumbi para se mudar para uma casa menor no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. A mudança havia sido planejada pelo próprio Silvio Santos, para proporcionar mais conforto e proximidade com as filhas, que também moram no mesmo condomínio. A informação foi divulgada pelo portal Terra.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

27/08/2024 - 04:00 Série de Concertos Minas Tênis Clube começa hoje com pianista sul-coreana

27/08/2024 - 04:00 Cinema alemão contemporâneo ganha mostra no Cine Humberto Mauro

27/08/2024 - 04:00 "Othelo, o Grande", documentário sobre o ator mineiro, ganha pré-estreia Leia mais





A mansão no Morumbi, com cerca de 2 mil metros quadrados, ficou grande demais para Íris após a morte de Silvio Santos. O novo imóvel, localizado em um bairro que oferece segurança e privacidade, é mais adequado às necessidades atuais da autora. O condomínio Tamboré é conhecido por abrigar diversas celebridades, como Fábio Jr., José Luiz Datena e Seu Jorge.

A decisão de se mudar também está relacionada ao desejo de Íris de estar mais próxima da família e de ter um estilo de vida mais tranquilo. A casa no Tamboré, além de ser menor, está situada a cerca de 30 km do centro de São Paulo, facilitando o acesso à sede do SBT e proporcionando um ambiente mais reservado.