Mariah Carey enfrenta um momento de profundo luto após a perda de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison, que morreram no mesmo dia durante o último fim de semana. A cantora, de 55 anos, expressou sua dor em uma declaração comovente, destacando o impacto dessas perdas em sua vida. Apesar da tragédia, Carey continua comprometida com sua agenda profissional, demonstrando força e resiliência.

Até o momento, não há alterações confirmadas na agenda de shows da artista no Brasil. Mariah Carey tem uma apresentação programada para o dia 20 de setembro em São Paulo, no Allianz Parque, e é uma das atrações mais aguardadas do Rock In Rio, onde se apresentará no Palco Sunset em 22 de setembro. A presença da cantora nesses eventos é muito esperada pelos fãs, que estão ansiosos para vê-la no palco.

A equipe de reportagem da Quem entrou em contato com as assessorias dos eventos para obter confirmações. A organização do Rock In Rio assegurou a participação de Mariah Carey no festival, reforçando que, apesar do luto, a estrela está preparada para cumprir seus compromissos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No entanto, ainda não houve resposta oficial sobre a confirmação do show em São Paulo até o fechamento desta matéria. Enquanto lida com a dor de suas perdas pessoais, Mariah Carey continua a se dedicar à sua carreira e aos seus fãs. A expectativa é de que, mesmo em meio ao luto, a cantora traga sua energia e emoção para o palco, oferecendo performances inesquecíveis em suas próximas apresentações no Brasil.

O post Mariah Carey vai cancelar shows no Brasil? Saiba situação, após cantora perder a mãe e irmã no mesmo dia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.