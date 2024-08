“Sou”, novo álbum da cantora e compositora mineira Regina Souza, nasceu do profundo processo vivido por ela após perdas impostas pela vida. Com 11 faixas, sendo cinco autorais e cinco parcerias, o repertório destaca as raízes da música brasileira, inspirando-se no ijexá, baião, samba, balada e valsa.

As três primeiras canções – “Vista seu santo”, “Por você” e “Quero andar com você” – foram lançadas como singles de maio a julho. As duas primeiras são de autoria de Regina, a terceira é parceria dela com Zeca Baleiro.

Tudo começou quando a artista desenvolvia projeto acadêmico na cidade do Porto, em Portugal, mas teve de retornar a Belo Horizonte.

“Lá, compus várias canções. Quando voltei, houve o período pandêmico. Logo em seguida, infelizmente, meu pai morreu. Tive o amparo da espiritualidade, do Preto Velho, comecei a ter inspirações a respeito disso. Fiz um mergulho em mim mesma. Durante as perdas pelas quais passamos, a gente revê muitas coisas”, conta Regina.



“O álbum é uma forma de levar reflexão, alegria, de trocar com as pessoas. É o que faço comigo mesma. A música tem o poder de me manter em pé, firme na vida, para caminhar neste mundo de guerra. Temos de ter uma grande força para caminhar. Espero que meu disco leve força para as pessoas”, diz a cantora.

Em Portugal, Regina conheceu o cantor e compositor carioca Alcides Sodré, que a convidou para fazer uma live. “Quando voltei para o Brasil, foi a primeira que fiz, em 2020”, relembra. Ficou amiga de Alcides e da mulher dele, a compositora Michele Agra. “Ela passou a me mandar músicas que intuía serem boas para mim”, diz.



“Fora isso, compus também com a Patrícia Lucchesi, escritora e doutora em filosofia. De certa forma, abri um leque de parcerias, pois meu álbum anterior, ‘Chega aí’, foi todo autoral”, explica a artista.

“Sou” é fruto de um lento processo, que foi ganhando forma com o tempo. “A princípio, pensei em gravar somente duas músicas. Mostrei para algumas pessoas e ficamos pensando sobre quem poderia produzi-las. Na época, estava ouvindo o álbum da Liniker e pedi a uma amiga para me apresentar ao Fejuca, um dos produtores”, recorda. “Foi uma intuição boa.”



Fejuca produziria só duas faixas, mas ele gostou de outras canções de Regina e lhe propôs trabalhar em conjunto com Ricardo Gama, com quem ele mantém o projeto Brazuk.

“Começamos com duas canções e amei o resultado. Mandei mais duas, depois mais duas, mais duas, até inteirar as 10 faixas do disco”, revela Regina.



Em certo momento, ela percebeu que estava ali um álbum cheio, não apenas singles. “Foi um processo diferente, porque conversávamos sobre as músicas e eles me apresentavam a pré-produção. A partir daí, pré-produziam o trabalho. Então, fui para São Paulo gravar.”

Confiança

O processo de trabalho foi totalmente novo para ela. “Confiei 100% neles. Fejuca e Gama sempre falam que lhes dei carta branca, nossa afinidade foi perfeita. Houve pequenos ajustes, mas amei tudo o que propuseram. Eles com liberdade, eu também. Um casamento feliz.”



Lançado pela Sou Música em parceria com a plataforma ONErpm, “Sou”, por enquanto, ficará somente no streaming, mas Regina tem vontade de lançar um vinil.



“Das músicas compostas no Porto, somente uma entrou no disco, ‘Pois sim, pois não’. As outras foram feitas aqui no Brasil. Fiz muitas músicas em Portugal, elas ficarão para o próximo álbum”, diz.



A artista revela que este trabalho diz muito a respeito dela. “Sobre quem sou hoje, na maturidade, com tantos anos de carreira e tendo feito tantas coisas”, diz, contando que se sente confortável ao se assumir cantora e compositora, depois de ficar conhecida por muitos anos como intérprete.

Regina Souza diz que "Sou" expressa seu amadurecimento pessoal Reprodução

“SOU”



. Álbum de Regina Souza

. 11 faixas

. Sou Música/ONErpm

. Disponível nas plataformas digitais