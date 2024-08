O tempo seco e quente previsto para este domingo (25/8) é um convite para começar o dia na rua. A 9ª edição da Virada Cultural segue até as 19h de hoje, com programação extensa na Região Central de Belo Horizonte, onde foram montados sete palcos.

O Parque Municipal vai concentrar boa parte das atrações. No gramado, no palco Fecomércio, o dia começa às 9h, com o cantor Tom Nascimento e a apresentação para crianças “Sois África mirim”. Na sequência, a partir das 10h20, o trompetista Juventino Dias, acompanhado de quinteto, faz o show “Afromineiro”.



As atrações seguem até o início da tarde, com Graveola e Júlia Branco (13h) e Nath Rodrigues (14h20). Este palco recebe uma das principais atrações do evento. A partir das 17h30, Lenine e Marcos Suzano apresentam o show do álbum “Olho de peixe”, que completou três décadas em 2023.

Ainda no parque, em frente ao Teatro Francisco Nunes, nomes da cena autoral belo-horizontina marcam presença. Três deles são de cantoras e compositoras: Irene Bertachini (12h20); Jennifer Souza (14h30) e Luiza Brina (16h).

Na Praça dos Patins, haverá boa oferta para as crianças, a partir das 9h30. Ao longo do espaço verde, tem circo e piquenique.

A obrigatória Gaymada, criada pela companhia Toda Deseo, é sempre uma opção na Virada. Neste ano, o bem-humorado jogo que convida o público a participar será às 13h40, na Rua Aarão Reis, onde está o palco Viaduto.

Corrida de carrinhos de rolimã começa às 9h na Avenida Assis Chateaubriand Edésio Ferreira/EM/D.A Press



Outra atração que vem fazendo história no evento é o encontro de carrinhos de rolimã. Das 9h às 13h, na Avenida Assis Chateaubriand, vão desfilar todos os tipos de carrinhos. Dos mais básicos aos mais trabalhados, levam famílias inteiras para a brincadeira. Todo mundo pode participar, é só levar o rolimã, claro. Mas também vale para ir só olhar – é uma delícia, as laterais da avenida ficam cheias.



O samba estará concentrado na Praça Raul Soares, que nos últimos anos vem ganhando vida não só com a revitalização do espaço público, mas com uma série de bares e restaurantes em seu entorno. Os shows começam às 9h40, com Dudu do Cavaco e banda. Nomes conhecidos do gênero em BH, Toninho Geraes e Adriana Araújo se apresentam às 12h25 e 13h50, respectivamente.



Ainda na praça, vai haver rua do lazer pela manhã e exposição de carros antigos ao longo do dia. Tem ainda a bateria da Escola de Samba Unidos dos Guaranys (11h) e o grupo de dança BeHoppers (14h às 17h).



Pop, forró e carnaval





A Praça Sete vai receber a partir das 13h40 a @bsurda, autodenominada a “maior festa LGBT de música pop de Minas Gerais”. Como tem espaço para todos, a praça vai contar ainda com o Palco Forró, com discotecagem o dia inteiro, até as 19h.

Sem a Praça da Estação, atualmente em reforma, a Praça Rui Barbosa, no coração do Baixo Centro, vai concentrar boa parte dos shows. Na parte da tarde, uma boa opção para quem está a fim de se jogar no carnaval fora de época reúne Bonde do Dub (15h), Truck do Desejo (16h25) e bloco Swing Safado (18h).





VIRADA CULTURAL – 2024



Até as 19h deste domingo (25/8), na Região Central de BH. Programação completa no site portalbelohorizonte.com.br/virada