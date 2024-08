Cantora sergipana Héloa se apresentou no palco Fecomércio no sábado (24/8)

"Estou muito feliz por poder celebrar a força da natureza neste lugar tão especial. Sou uma mulher afro-indígena, de terreiro e de aldeia, por isso celebro minhas raízes, a força do meu Sergipe e dos povos originários, que são a força do Brasil", afirmou a artista Héloa.

Cantora, compositora e pesquisadora sergipana, Héloa se uniu ao grupo indígena Sabuká Kariri-Xocó neste sábado (24/8), no palco Fecomércio, para celebrar a força do povo originário e a conexão com a natureza com o show "Pindoramo Vive".

Maracas, tambores e vozes se uniram para promover uma atração diversificada em ritmos no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O público se levantou do gramado para cantar e dançar junto com a artista.

"Se a gente existe hoje, é porque os povos originários e de terreiro resistem para contar a verdadeira história do país, que não pode ser apagada", finalizou a cantora durante a abertura do show.